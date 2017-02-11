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11.02.17 / 21:18 Новости / Общество / Россия и мир

В университете Мичигана извинились за появление валентинок с Гитлером

Студенты признали вину

В Центральном университете Мичинага (Central Michigan University) извинились за появление валентинок с немецким диктатором Адольфом Гитлером с антисемитскими высказываниями. Информация появилась в субботу. 

Как передает студенческая газета Central Michigan Life, группа студентов, ответственная за раздачу валентинок уже извинилась — они сами осудили инцидент. Студенты подчеркнули, что считают подобные валентинки недопустимыми.

Напомним, в университете Мичигана раздали открытки ко дню святого Валентина с изображением Гитлера. На вызвавших негодование валентинках изображен Адольф Гитлер и фраза «моя любовь к тебе пылает, как шесть тысяч евреев». Возмущение подняли студенты, получившие открытку. Ректор университета Джордж Росс осудил валентинки специальынм заявлением.

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