В университете Мичигана извинились за появление валентинок с Гитлером Студенты признали вину

В Центральном университете Мичинага (Central Michigan University) извинились за появление валентинок с немецким диктатором Адольфом Гитлером с антисемитскими высказываниями. Информация появилась в субботу.

Как передает студенческая газета Central Michigan Life, группа студентов, ответственная за раздачу валентинок уже извинилась — они сами осудили инцидент. Студенты подчеркнули, что считают подобные валентинки недопустимыми.

Напомним, в университете Мичигана раздали открытки ко дню святого Валентина с изображением Гитлера. На вызвавших негодование валентинках изображен Адольф Гитлер и фраза «моя любовь к тебе пылает, как шесть тысяч евреев». Возмущение подняли студенты, получившие открытку. Ректор университета Джордж Росс осудил валентинки специальынм заявлением.