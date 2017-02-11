Юнкер не пойдет на второй срок главы Еврокомиссии Предыдущая предвыборная гонка ему понравилась

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не будет идти на второй срок. Об этом в субботу сообщает Bild.

Юнкер заявил, что «не будет конкурировать еще раз». Политик также отметил, что предыдущая предвыборная гонка ему понравилась.

Глава ЕК поделился мнением, что некоторые страны Евросоюза хотят «больше Европы». В то же время другие государства считают, что «у нас слишком много Европы», сказал Юнкер.

Отметим, председатель ЕК избирается на пять лет. Юнкер руководит Еврокомиссией с ноября 2014 года. До этого он был премьер-министром Люксембурга.