В Петербурге собрались люди в защиту ГМП «Исаакиевский собор» Около 700-1000 человек

В Петербурге у Исаакиевского собора собрались люди в защиту музейного статуса объекта. В воскресенье в Исаакиевский сквер пришли около 700-1000 человек, передает корреспондент АБН.

Акция проходит в формате встречи с депутатами Законодательного собрания. В частности, с избирателями общаются «яблочник» Борис Вишневсикй и «ростовец» Максим Резник.

Мероприятие проходит без партийной символики и звукоусиливающей аппаратуры. Многие из участников, однако, принесли с собой плакаты и синие ленты. Этот символ использовался градозащитниками в ходе борьбы с «Охта центром».

Около самого собора стоят как противники передачи Исаакия РПЦ, так и сторонники. Так, один из плакатов активистки «Национально-освободительного движения» обвиняет всех защитников музея в том, что они иностранные агенты.

Акция проходит без происшествий. Ее усиленно охраняют не менее 30 сотрудников полиции.

Добавим, утром у Исаакиевского собора прошел крестный ход с молитвенным пением. В нем приняли участие порядка 500 сторонников передачи собора РПЦ.

Напомним, 28 января в городе также прошел митинг против передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ. Тогда на Марсово поле вышли не меньше 1 тыс. человек.