Все новости

12.02.17 / 13:30 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге собрались люди в защиту ГМП «Исаакиевский собор»

Около 700-1000 человек

Исаакиевский собор защита

Фото АБН

В Петербурге у Исаакиевского собора собрались люди в защиту музейного статуса объекта. В воскресенье в Исаакиевский сквер пришли около 700-1000 человек, передает корреспондент АБН.

Акция проходит в формате встречи с депутатами Законодательного собрания. В частности, с избирателями общаются «яблочник» Борис Вишневсикй и «ростовец» Максим Резник.

Мероприятие проходит без партийной символики и звукоусиливающей аппаратуры. Многие из участников, однако, принесли с собой плакаты и синие ленты. Этот символ использовался градозащитниками в ходе борьбы с «Охта центром».

Около самого собора стоят как противники передачи Исаакия РПЦ, так и сторонники. Так, один из плакатов активистки «Национально-освободительного движения» обвиняет всех защитников музея в том, что они иностранные агенты.

Акция проходит без происшествий. Ее усиленно охраняют не менее 30 сотрудников полиции.

Добавим, утром у Исаакиевского собора прошел крестный ход с молитвенным пением. В нем приняли участие порядка 500 сторонников передачи собора РПЦ.

Напомним, 28 января в городе также прошел митинг против передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ. Тогда на Марсово поле вышли не меньше 1 тыс. человек.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017