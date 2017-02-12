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12.02.17 / 00:19 Новости / Общество / Россия и мир

Более 600 тыс. американцев потребовали от Трампа публикации налоговой декларации

Теперь Трамп должен опубликовать декларацию о доходах

Фото dni.ru

Фото dni.ru

Более 600 тыс. американцев потребовали от президента США Дональда Трампа публикации налоговой декларации. Информация об этом появилась в субботу. 

В настоящий момент на сайте Белого Дома подписали больше 628 тыс. человек. Ответ Белый Дом должен предоставить 19 февраля.

 

Петиция появилась 20 января этого года, когда Трамп прошел церемонию инаугурации.  Американский народ, как указано в петиции, должен знать о возможных финансовых конфликтах семьи Трампа. Отметим, что для рассмотрения петиции должны собирать на сайте Белого Дома больше 100 тыс. голосов. Тем не менее, администрация президента не обязана на них отвечать.

 

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