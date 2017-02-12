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12.02.17 / 15:02 Новости / Россия и мир

В Южной Корее еще раз допросят вице-президента Samsung Electronics

В рамках расследования коррупционного скандала

Samsung Electronics В Южной Корее вновь допросят в качестве подозреваемого вице-президента Samsung Electronics Ли Чже Ена. Об этом в воскресенье передает Reuters.

Ли Чже Ена допросит специальная комиссия по расследованию коррупционного скандала. После этого комиссия примет решение запрашивать ли ордер на арест подозреваемого. Также допросят еще несколько топ-менеджеров Samsung.

Отметим, по информации следствия компания поддерживала фонды, которые создала подруга президента Южной Кореи Чхве Сун Силь для личного обогащения. Главу страны Пак Кын Хе отстранили от власти путем импичмента в декабре 2016 года. Президент Южной Кореи все обвинения отрицает

По материалам: reuters.com
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