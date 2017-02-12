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12.02.17 / 09:23 Новости / Россия и мир / Экономика

Еврокомиссар оценил возможные потери Германии от Brexit в €1 млрд

Потому что на Германии останутся старые обязательства

МИД Германии

Еврокомиссар по вопросам цифровой экономики и информационного общества Гюнтер Эттингер оценил потери Германии от выхода Великобритании из Евросоюза в €1 млрд. Политик заявил об этом в воскресенье.

Как передает издание Bild, Германии придется выплачивать больше средств в бюджет Евросоюза. Кроме того, за Берлином останется обязанность помощи другим странам в ЕС.

Добавим, финансовый сектор Великобритании потеряет порядка 30 тыс. работников из-за Brexit. В деловом секторе только Лондон потеряет 10 тыс. рабочих мест. Еще 20 тыс. мест он потеряет в смежных отраслях.  Порядка 17% всей банковской системы Великобритании составляют активы, которые потенциально подлежат переносу на континент

 

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