Еврокомиссар оценил возможные потери Германии от Brexit в €1 млрд Потому что на Германии останутся старые обязательства

Еврокомиссар по вопросам цифровой экономики и информационного общества Гюнтер Эттингер оценил потери Германии от выхода Великобритании из Евросоюза в €1 млрд. Политик заявил об этом в воскресенье.

Как передает издание Bild, Германии придется выплачивать больше средств в бюджет Евросоюза. Кроме того, за Берлином останется обязанность помощи другим странам в ЕС.

Добавим, финансовый сектор Великобритании потеряет порядка 30 тыс. работников из-за Brexit. В деловом секторе только Лондон потеряет 10 тыс. рабочих мест. Еще 20 тыс. мест он потеряет в смежных отраслях. Порядка 17% всей банковской системы Великобритании составляют активы, которые потенциально подлежат переносу на континент