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12.02.17 / 15:10 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Акция «Синее кольцо» в Петербурге завершилась без происшествий

Следующий шаг защитников музея - референдум

Акция в защиту Исаакиевского собора «Синее кольцо» в Петербурге завершилась без значимых происшествий. Она собрала от 1,5 до 2 тыс. человек, передает корреспондент АБН.

Участники образовали вокруг собора кольцо, местами в два и три ряда. У многих из собравшихся были с собой синие ленты — символ градозащиты в Петербурге. В ходе акции не использовалась партийная символика и звукоусиливающая аппаратура. Участники периодически скандировали лозунги «Музей», «Полтавченко в отставку» и «Это — наш город!».

Формально акция была встречей депутатов ЗакСобрания с избирателями. Как сказал журналистам член парламента Максим Резник, только участие петербуржцев в массовом протесте может отменить решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Парламентарий уверен, что ситуация с храмом уже вышла на федеральный уровень и стала одной из главной проблем в стране. «В ситуации с Исаакиевским собором отразились все пороки нашей системы», — считает Резник.

Депутат добавил, что в ближайшее время защитники музея инициируют проведение референдума. Помимо статуса собора, Резник считает нужным поставить пункт о том, чтобы ЗакС рассмотрел вопрос о недоверии губернатору.

Напомним, в конце декабря губернатор Петербурга Георгий Полтавченко принял решение передать Исаакиевский собор РПЦ. В настоящее время храм — часть прибыльного городского музея. Тем не менее, в Исаакие с середины «нулевых» годов проводятся регулярные богослужения. Однако на них приходит меньше 1% от общего числа посетителей.

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