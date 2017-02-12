Защитники Исаакия замкнули сплошное кольцо вокруг музея Собравшиеся скандируют: «Музей!» и «Полтавченко в отставку!»

Петербуржцы, которые выступают за сохранение музейного статуса Исаакиевского собора, сомкнули живое кольцо вокруг этого здания. Так называемая акция «Синее кольцо» проходит в воскресенье, передает корреспондент АБН.

Защитников музея собралось так много, что они образовали вокруг объекта два, а местами и три кольца. Некоторые собравшиеся скандируют: «Музей!» и «Полтавченко в отставку!».

Всего на акцию, которая проходит в формате народного схода, собралось не менее 1 тыс. человек. Как сказал собравшимся депутат ЗакСа Максим Резник: «Необходимо отменить решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ как минимум до проведения референдума на эту тему». Только так, по его мнению, можно разрешить конфликт, расколовший общество Петербурга.

В целом акция проходит спокойно. На ней также присутствуют сторонники перехода Исаакия под управление РПЦ.

Добавим, власти города намерены передать Исаакиевский собор РПЦ на 49 лет. Выручка собора по итогам прошлого года составила почти 467 млн рублей. В РПЦ пообещали сделать вход бесплатным.