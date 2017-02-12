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12.02.17 / 03:16 Новости / Политика / Россия и мир

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

В 1:55 по Москве

Флаг КНДР Северная Корея

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Информация появилась в воскресенье.

Как передает «Ренхап», ракету выпустили с космодрома провинции Пхёнан-Пукто в 1:55 по Москве. Траектория полета ракеты не определена.

 

В январе сообщалось, что в Северной Корее созданы две межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) мобильного базирования, которые могут быть запущены «в любое время и из любого места». До этого бежавший в Сеул северокорейский дипломат Тэ Ен Хо заявил, что КНДР планирует завершить разработку МБР к 2018 году. Занимавший тогда должность главы Минобороны США Эштон Картер назвал «серьезной угрозой» разработку МБР Северной Кореей.

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