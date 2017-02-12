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12.02.17 / 01:16 Новости / Политика / Россия и мир

СММ ОБСЕ зафиксировала в Донбассе 460 обстрелов с 9 по 10 февраля

В Луганске 55

авдеевка танки

Фото: news.bigmir.net

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ с 9 февраля по 10 февраля выявила 460 нарушений режима прекращения огня в Донбассе. В субботу об этом заявил первый заместитель главы миссии на Украине Александр Хуг.

В луганском регионе, как передает РИА Новости, зафиксировано 55 нарушений. В настоящий момент на границе относительно спокойно.

Добавим, что обострение конфликта на Донбассе произошло в конце января. Известно, что огонь начали украинские силовики. Пострадали десятки человек. В ближайшее время состоится встреча в нормандском формате.

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