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12.02.17 / 12:26 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге у Исаакиевского собора проходит крестный ход

Он начался после литургии

крестный ход

Фото АБН

В Петербурге у Исаакиевского собора проходит крестный ход с молитвенным пением. Об этом в воскресенье передает «Фонтанка».

Крестный ход начался после литургии. В нем принимает участие порядка 500 человек.

Добавим, ранее депутат Госдумы Виталий Милонов подал заявку на проведение крестного хода в поддержку передачи Исаакия РПЦ. Депутат хотел провести 11 февраля крестный ход от Казанского до Исаакиевского собора . Однако петербургская епархия не поддержала предложение Милонова.

Напомним, в воскресенье противники передачи Исаакия проведут акцию протесту. Она стартует в 13:00 по московскому времени в Исаакиевском сквере.

По материалам: fontanka.ru
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