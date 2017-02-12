В Петербурге у Исаакиевского собора проходит крестный ход с молитвенным пением. Об этом в воскресенье передает «Фонтанка».
Крестный ход начался после литургии. В нем принимает участие порядка 500 человек.
Добавим, ранее депутат Госдумы Виталий Милонов подал заявку на проведение крестного хода в поддержку передачи Исаакия РПЦ. Депутат хотел провести 11 февраля крестный ход от Казанского до Исаакиевского собора . Однако петербургская епархия не поддержала предложение Милонова.
Напомним, в воскресенье противники передачи Исаакия проведут акцию протесту. Она стартует в 13:00 по московскому времени в Исаакиевском сквере.