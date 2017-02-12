Все новости

12.02.17 / 14:33 Новости / Политика / Россия и мир

Россия пригласила США на встречу по Сирии – Лавров

Как только Вашингтон сформирует ближневосточную команду

лавров сирияРоссия пригласила США на встречу по Сирии в Астану. Об этом в воскресенье сообщил журналистам глава российского МИД Сергей Лавров.

«Они имеют от нас приглашение направить своего представителя для участия в дальнейших контактах, как только сформируют свою ближневосточную сирийскую команду», — заявил Лавров.

Министр иностранных дел также прокомментировал роль Ирана в борьбе с «Исламским государством» (организация запрещена в России). По мнению Лаврова, голословно вычеркивать Иран из антитеррористической коалиции по борьбе с ИГ непрагматично.

Добавим, ранее глава Минобороны США назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма. А газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация американского лидера Дональда Трампа ищет способы испортить отношения Ирана и России.

Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017