Две сети американских супермаркетов отказались от продукции компании Дональда Трампа Официально из-за снижения рентабельности

Сети американских супермаркетов Sears и Kmart решили снять с продажи в онлайн-магазинах 31 товар, произведенный под брендом Trump Home, который принадлежит компании президента США Дональда Трампа. Информация появилась в воскресенье.

Как передает Reuters, в продаже не появится мебель, светильники и зеркала. Официально товары снимаются из-за снижения рентабельности продукции.

Напомним, ранее с критикой миграционного указа Трампа выступили многие американские бизнесмены. В их числе основатели Tesla, Google и Facebook. Трамп законодательно запретил прием беженцев из Сирии на неопределенный срок. Кроме того, он закрыл для миграции на три месяца семь мусульманских стран.