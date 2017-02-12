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12.02.17 / 05:20 Новости / Россия и мир / Экономика

Две сети американских супермаркетов отказались от продукции компании Дональда Трампа

Официально из-за снижения рентабельности

Фото dni.ru

Фото dni.ru

Сети американских супермаркетов Sears и Kmart решили снять с продажи в онлайн-магазинах 31 товар, произведенный под брендом Trump Home, который принадлежит компании президента США Дональда Трампа.  Информация появилась в воскресенье.

Как передает Reuters, в продаже не появится мебель, светильники и зеркала. Официально товары снимаются из-за снижения рентабельности продукции.

Напомним, ранее с критикой миграционного указа Трампа выступили многие американские бизнесмены. В их числе основатели Tesla, Google  и Facebook. Трамп законодательно запретил прием беженцев из Сирии на неопределенный срок. Кроме того, он закрыл для миграции на три месяца семь мусульманских стран.

 

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