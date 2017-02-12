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12.02.17 / 12:41 Новости / Общество / Россия и мир

Панамские власти арестовали основателей офшорной фирмы Mossack Fonseca

Их обвиняют в отмывании денег

Mossack Fonseca арест
Власти Панамы арестовали основателей офшорной фирмы Mossack Fonsecа Рамона Фонсека и Юргена Моссака. Об этом в воскресенье сообщили в офисе генерального прокурора страны.

По версии следствия, Рамон Фонсека и Юрген Моссак замешаны в отмывании денег. Генпрокурор Панамы Кения Порселл считает, что «Mossack Fonsecа была преступной организацией, которая занималась сокрытием активов и денег подозрительного происхождения». Она рассказала, что расследование вели прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии

Добавим, власти Панамы опасались, что основатели компании покинут Панаму. В Mossack Fonseca 10 февраля прошли обыски. По данным следствия, арестованные имеют отношение к коррупционному скандалу с нефтяной фирмой Petrobras в Бразилии. Дело о коррупции в Petrobras идет с 2014 года.

Напомним, весной прошлого года Международная организация журналистов-расследователей опубликовала расследование об офшорах политиков и крупных бизнесменов. Его провели на основе утечки документов из базы данных фирмы Mossack Fonseca.

По материалам: reuters.com
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