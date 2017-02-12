Минобороны России сообщило о четырех нарушениях перемирия в Сирии за сутки В Турции говорят о 14 нарушениях

Минобороны России сообщило о четырех случаях нарушения перемирия в Сирии за сутки. Ведомство сообщило об этом в субботу.

Нарушения произошли в провинциях Латакия и Хама. Турецкая часть комиссии сообщила о 14 нарушениях, что российской стороной не подтверждаются.

Добавим, что ранее на неделе ВКС России ударили по сирийскому району, где находились турецкие военные. Погибли трое турецких военных. Ранения получили 11 военных. Анкара предупреждала, что в зоне поражения находятся ее военные. Москва заявила о «несогласованности в предоставлении координат».