Половина россиян доверяют новостям по ТВ – опрос Треть опрошенных узнают о последних событиях из интернета

У половины жителей России наибольшее доверие вызывают новости по ТВ. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», обнародованные в воскресенье.

Согласно опросу, телевидение для 78% россиян – основной источник информации. Также 39% опрошенных узнают о новостях из интернета. При этом 19% респондентов уверены в правдивости новостей в сети.

Среди иных источников получения информации опрошенные назвали общение с близкими и друзьями (18%), прессу (17%), социальные сети (16%) и радио (14%). При этом 49% россиян уверены в объективности СМИ в освещении событий.

Отметим, количество россиян, у которых ТВ вызывает наиболее доверие, в 2015 году составляло 63%. Нынешний опрос провели 4-5 февраля в 104 населенных пунктах страны. В нем приняли участие 1,5 тыс. человек.