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12.02.17 / 02:46 Новости / Россия и мир / Экономика

Peugeot купила индийский автомобильный бренд Ambassador за $12 млн

Деньги пойдут на погашение долгов

Peugeot 308 GT Line

Автоконцерн Peugeot купил индийский автомобильный бренд Ambassador за $12 млн. Информация появилась в воскресенье.

Как передает издание Times of India, вырученную сумму индийский бренд потратит на погашение задолженности перед работниками. Французы пока не прокомментировали сделку.

 

Hindustan Motors (владеют брендом Ambassador) ранее сообщили, что снимают с производства самый старый из ныне выпускаемых в мире автомобилей. Модель Ambassador выпускалаьс в течение 57 лет. Отсутствие спроса на него и высокая задолженность завода вынудили руководство снять легендарный автомобиль с производства.

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