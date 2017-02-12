Peugeot купила индийский автомобильный бренд Ambassador за $12 млн Деньги пойдут на погашение долгов

Автоконцерн Peugeot купил индийский автомобильный бренд Ambassador за $12 млн. Информация появилась в воскресенье.

Как передает издание Times of India, вырученную сумму индийский бренд потратит на погашение задолженности перед работниками. Французы пока не прокомментировали сделку.

Hindustan Motors (владеют брендом Ambassador) ранее сообщили, что снимают с производства самый старый из ныне выпускаемых в мире автомобилей. Модель Ambassador выпускалаьс в течение 57 лет. Отсутствие спроса на него и высокая задолженность завода вынудили руководство снять легендарный автомобиль с производства.