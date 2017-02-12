Статс-секретарь МИД Германии Маркус Эдерер может стать послом ЕС в Москве Официального подтверждения пока нет

Статс-секретарь МИД Германии Маркус Эдерер претендует на пост посла Евросоюза в России. Инфомарция появилась в воскресенье.

Как передает Die Welt, окончательное решение будет принято в марте. Официальных комментариев МИД Германии пока не дал.

В ходе недавних переговоров в Брюсселе главы МИДов ЕС успели обсудить четыре основные темы: ситуацию в Ливии, сотрудничество с Египтом, ближневосточное урегулирование. Также обсудили положение дел на Украине. Как резюмировали министры, ситуация в целом остается крайне тревожной, но проводимые Киевом реформы Евросоюз поддерживает и поощряет