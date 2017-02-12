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12.02.17 / 02:16 Новости / Политика / Россия и мир

Статс-секретарь МИД Германии Маркус Эдерер может стать послом ЕС в Москве

Официального подтверждения пока нет

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Статс-секретарь МИД Германии Маркус Эдерер претендует на пост посла Евросоюза в России. Инфомарция появилась в воскресенье. 

Как передает Die Welt, окончательное решение будет принято в марте. Официальных комментариев МИД Германии пока не дал.

 

В ходе недавних переговоров в Брюсселе главы МИДов ЕС успели обсудить четыре основные темы: ситуацию в Ливии, сотрудничество с Египтом, ближневосточное урегулирование. Также обсудили положение дел на Украине. Как резюмировали министры, ситуация в целом остается крайне тревожной, но проводимые Киевом реформы Евросоюз поддерживает и поощряет

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