СБ ООН заблокировал проект резолюции США по Израилю Проект заявления осуждает ракетный обстрел Эйлата

Совет Безопасности ООН заблокировал не поддержал проект заявления по Израилю, который внесла американская делегация. Об этом в воскресенье сообщил источник в Совбезе ООН.

Проект заявления осуждал ракетный обстрел израильского города Эйлат и теракт в Петах-Тикве. Это был первый документ, который внесла американская делегация при новом постоянном представителе ООН Никки Хейли, рассказал источник.

Отметим, на этой неделе в направлении Эйлата выпустили серию ракет с Синайского полуострова. Ответственность за нападение взяло на себя запрещенное на территории России «Исламское государство». Также 9 февраля палестинец открыл стрельбу в городе Петах-Тиква. Ранены восемь человек