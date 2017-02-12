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12.02.17 / 11:04 Новости / Политика / Россия и мир

СБ ООН заблокировал проект резолюции США по Израилю

Проект заявления осуждает ракетный обстрел Эйлата

Фото: mirpmr.ru

Фото: mirpmr.ru

Совет Безопасности ООН заблокировал не поддержал проект заявления по Израилю, который внесла американская делегация. Об этом в воскресенье сообщил источник в Совбезе ООН.

Проект заявления осуждал ракетный обстрел израильского города Эйлат и теракт в Петах-Тикве. Это был первый документ, который внесла американская делегация при новом постоянном представителе ООН Никки Хейли, рассказал источник.

Отметим, на этой неделе в направлении Эйлата выпустили серию ракет с Синайского полуострова. Ответственность за нападение взяло на себя запрещенное на территории России «Исламское государство». Также 9 февраля палестинец открыл стрельбу в городе Петах-Тиква. Ранены восемь человек

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