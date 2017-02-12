Сирийская оппозиция отправит на переговоры в Женеве единую делегацию Переговоры пройдут 20 февраля

Сирийская оппозиция отправит на переговоры в Женеве единую делегацию. В воскресенье об это сообщил Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции.

В делегацию войдет 21 человек. Ее возглавит Мухаммед Сабра. Переговоры состоятся 20 февраля.

ООН, добавим, ранее заявляла, что планируют помочь Турции, Ирану и России разработать механизм мирного урегулирования в Сирии. Напомним, на переговорах в Астане сирийская оппозиция не стала рассматривать проект конституции Сирии, разработанный российскими специалистами. Оппозиционеры заявили: «Когда конституция написана другой страной, она не работает».