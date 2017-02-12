Все новости

12.02.17 / 05:39 Новости / Политика / Россия и мир

Сирийская оппозиция отправит на переговоры в Женеве единую делегацию

Переговоры пройдут 20 февраля

аль каида сирия lenta.ru

Фото lenta.ru

Сирийская оппозиция отправит на переговоры в Женеве единую делегацию. В воскресенье об это сообщил Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции. 

В делегацию войдет 21 человек. Ее возглавит Мухаммед Сабра. Переговоры состоятся 20 февраля.

 

ООН, добавим, ранее заявляла, что планируют помочь Турции, Ирану и России разработать механизм мирного урегулирования в Сирии. Напомним, на переговорах в Астане сирийская оппозиция не стала рассматривать проект конституции Сирии, разработанный российскими специалистами. Оппозиционеры заявили: «Когда конституция написана другой страной, она не работает».

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017