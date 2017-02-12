Власти США не стали задерживать беглого бывшего президента Перу Он планирует вылететь в Израиль

Власти США не стали задерживать беглого бывшего президента Перу Алехандро Толедо. Информация появилась в воскресенье.

Согласно сообщению Reuters, Толедо планирует вылететь в Израиль. Американские власти осведомлены о планах Толедо.

Добавим, что Толедо фигурирует в деле о коррупции. В Перву постановили его арестовать 10 февраля. Его обвиняют в получении взяток от бразильской строительной компании. Власти Перу предлагают каждому, кто располагает информацией о местонахождении Толедо по $30 тыс. В Израиле Толедо якобы планирует получить политическое убежище.