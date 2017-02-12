Все новости

12.02.17 / 04:46 Новости / Политика / Россия и мир

Разведгруппа украинских военных пропала в Луганской области

Детали операции не раскрывают

Разведгруппа украинских военных пропала в Луганской области после выполнения задания. В субботу об этом рассказал офицер тактической группировки «Мариуполь» Дмитрий Завтонов.

Как передает телеканал «112 Украина», наблюдения группы велись на передовой. К настоящему моменту разведчики на связь так и не вышли. Детали информации не раскрываются.

Ранее, напомним, ополченцы ЛНР заявляли, что ВСУ появлялись в домах контролируемых Киевым поселках. Кроме того, на минувшей неделе произошла эскалация конфликта на Донбассе. Украинские силовики начали обстрел позиций ополченцев. Президент Украины Петр Порошенко уже заявлял о желании скорейшего прекращения огня с обеих сторон.

 

 

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017