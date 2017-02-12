Разведгруппа украинских военных пропала в Луганской области Детали операции не раскрывают

Разведгруппа украинских военных пропала в Луганской области после выполнения задания. В субботу об этом рассказал офицер тактической группировки «Мариуполь» Дмитрий Завтонов.

Как передает телеканал «112 Украина», наблюдения группы велись на передовой. К настоящему моменту разведчики на связь так и не вышли. Детали информации не раскрываются.

Ранее, напомним, ополченцы ЛНР заявляли, что ВСУ появлялись в домах контролируемых Киевым поселках. Кроме того, на минувшей неделе произошла эскалация конфликта на Донбассе. Украинские силовики начали обстрел позиций ополченцев. Президент Украины Петр Порошенко уже заявлял о желании скорейшего прекращения огня с обеих сторон.