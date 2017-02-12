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12.02.17 / 08:49 Новости / Россия и мир / Экономика

Walt Disney повысила стоимость входа в тематические парки на 2-5%

До $115

Компания Walt Disney повысила стоимость входа в тематические парки на 2-5%. Статистика появилась в воскресенье.

Как передает Bloomberg, повышение цен коснулось большинство парков. Так цена входа в парк «Волшебное королевство Disney» в Орландо (штат Флорида) увеличится со $110 до $115. Праздничные цены входа не изменятся — $124.

Добавим, ранее Walt Disney вложили 1,5 млрд евро в парижский «Диснейленд». Доля компании в парке выросла до 85,75%. Компания выкупила 9% акций Euro Disney у саудовского принца Аль-Валида бин Талала. Всего же компания планирует консолидировать 95% парка, чтобы провести делистинг на бирже.

 

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