Walt Disney повысила стоимость входа в тематические парки на 2-5% До $115

Компания Walt Disney повысила стоимость входа в тематические парки на 2-5%. Статистика появилась в воскресенье.

Как передает Bloomberg, повышение цен коснулось большинство парков. Так цена входа в парк «Волшебное королевство Disney» в Орландо (штат Флорида) увеличится со $110 до $115. Праздничные цены входа не изменятся — $124.

Добавим, ранее Walt Disney вложили 1,5 млрд евро в парижский «Диснейленд». Доля компании в парке выросла до 85,75%. Компания выкупила 9% акций Euro Disney у саудовского принца Аль-Валида бин Талала. Всего же компания планирует консолидировать 95% парка, чтобы провести делистинг на бирже.