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12.02.17 / 10:36 Новости / Политика / Россия и мир

В Туркмении стартовали выборы президента

В стране работает свыше 2,5 тыс. избирательных участков

выборы в туркменииВ Туркмении начались выборы главы государства. Об этом в воскресенье сообщили в Центризбиркоме страны.

Избирательные участки открылись в 05:00 по московскому времени. Всего в Туркмении работает свыше 2,5 тыс. участков. На пост президента претендуют девять кандидатов.

Отметим, в выборах участвует действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов, представитель от Партии промышленников и предпринимателей Бекмырат Аталыев, кандидат от Аграрной партии Дурдыгылыч Оразов и шесть кандидатов, которых выдвинули инициативные группы граждан. Отдать свой голос за кандидатов могут свыше 3,2 млн жителей Туркмении.

Добавим, в сентябре 2016 года в стране приняли новую Конституцию. Так, срок полномочий президента продлен с пяти до семи лет.

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