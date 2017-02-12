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12.02.17 / 04:20 Новости / Общество / Россия и мир

Минздрав сообщил о хакерской атаке на сайт ведомства

Самой масштабной за последние годы

Фото vistanews.ru

Фото vistanews.ru

Министерство здравоохранения РФ сообщило о хакерской атаке на сайт ведомство. В воскресенье об этом заявил  директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства Олег Салагай.

Как передает РИА Новости, это была самая масштабная атака за последние оды. Сайт ведомства подвергся DDoS-атаке, которая в пиковом режиме достигала 4 млн запросов в минуту.

Добавим, ранее в СМИ прошла информация, что итальянские власти подозревают Россию в организации хакерских атака на ресурсы МИДа. Отмечается, что атаки прошли весной 2016 года. Нарушалась работа почты МИДа Италии. Утечки информации итальянцам удалось избежать.

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