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12.02.17 / 07:19 Новости / Политика / Россия и мир

Глава Еврокомиссии решил не выдвигаться на второй срок

Хотя и вновь влюбился в Европу

Жан-Клод-Юнкер-фото-с-сайта-www.svoboda.org_

Фото svoboda.org

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер решил не выдвигаться на второй срок. Информация появилась в воскресенье. 

Как заявил сам Юнкер в интервью радиостанции Deutschlandfunk, он заново влюбился в Европу, когда провел во многих ее регионах избирательную компанию. Однако участвовать в выборах снова не намерен.

Добавим, Юнкер ранее заявлял, что до лета 2017 года обеспечит гражданам Украины безвизовый въезд в ЕС. В начале декабря 2016 года Европарламент согласовал механизм приостановки безвизового режима с третьими странами, который должен снять возражения европейских критиков и застраховать государства ЕС от наплыва мигрантов. аналогичные проблемы есть и с Грузией. Комиссар по еврорасширению Йоханнес Хан выразил надежду, что она решится в ближайшее время.

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