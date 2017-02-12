Глава Еврокомиссии решил не выдвигаться на второй срок Хотя и вновь влюбился в Европу

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер решил не выдвигаться на второй срок. Информация появилась в воскресенье.

Как заявил сам Юнкер в интервью радиостанции Deutschlandfunk, он заново влюбился в Европу, когда провел во многих ее регионах избирательную компанию. Однако участвовать в выборах снова не намерен.

Добавим, Юнкер ранее заявлял, что до лета 2017 года обеспечит гражданам Украины безвизовый въезд в ЕС. В начале декабря 2016 года Европарламент согласовал механизм приостановки безвизового режима с третьими странами, который должен снять возражения европейских критиков и застраховать государства ЕС от наплыва мигрантов. аналогичные проблемы есть и с Грузией. Комиссар по еврорасширению Йоханнес Хан выразил надежду, что она решится в ближайшее время.