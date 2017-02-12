РФ решила не поднимать затонувшие в Средиземном море истребители – СМИ Для их поиска пришлось бы отправлять специальную технику

Россия не будет поднимать на поверхность затонувшие в Средиземном море истребители авианосца «Адмирал Кузнецов» МиГ-29К и Су-33. Такое решение приняли в военно-морском флоте страны, рассказал источник в ведомстве в воскресенье.

Операцию после оценки всех факторов признали нецелесообразной, отметил источник. Подъем истребителей потребовал бы отправки в Средиземное море специальных глубоководных аппаратов и судов для поисковых операций.

«Это достаточно дорогостоящее мероприятие. При этом затраты будут не вполне оправданы», — считает источник.

Добавим, согласно подсчетам РБК, стоимость похода авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» к берегам Сирии и обратно составила более 7,5 млрд рублей. В сумму вошли расходы на топливо, авиацию и питание. Во время похода крейсера истребитель МиГ-29К, выполнявший тренировочный полет потерпел крушение. В декабре разбился еще один истребитель - Су-33.