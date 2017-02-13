В 2016 году в Петербург пришли 17 новых торговых операторов И открылось 110 новых точек питания

В 2016 году в Петербурге начали работать 17 новых торговых операторов. Итоги года в понедельник подвели в Knight Frank.

Магазины одежды и обуви открывались чаще всего в торговых центрах. Однако зарубежные бренды Veta, Eres, Jil Sanders Navy выбрали точки в улицах города, в сегменте стрит-ритейл.

Помимо одежды и обуви, в город пришли сети алкомаркетов «Крепость 24» и «Русалка». Предстоит открытие торговых точек ритейлеров «Красное и белое». Большинство магазинов этого сегмента открылись в спальных районах.

Также в Петербурге появились семь аптек сети «Мега Фарм» (компания «Сиа Интернейшнл Лтд»). В ближайший год обещают открыть еще 150 точек в регионе, включая Ленобласть.

За 2016 год Петербург пополнился 110 новыми торговыми точками. Из них 84% — стрит-ритейл.

Отметим, также на торговлю в этом формате влияли открытия и закрытия станций метро. В 2016 году отремонтировали «Выборгскую», «Василеостровскую», «Елизаровскую». Также летом прошло открытие «Новой Голландии», что влияет на рост трафика в локации и распространение торговых точек на острове. Кроме того, арендаторы заинтересованы в благоустройстве части Большой Морской улицы у Эрмитажа, часть которой стала пешеходной в 2016 году.