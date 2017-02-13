Amazon опередил Google в рейтинге самых инновационных компаний По версии Fast Company

Amazon возглавил рейтинг инновационных компаний Fast Company. Рейтинг опубликован в понедельник.

Следующие позиции ожидаемо заняли Google, Uber и Apple. Пятую строчку заняла компания-владелец Snapchat. В первую десятку также вошли Facebook, Netflix и Spotify. На 23 месте оказался мессенджер Slack.

Ранее СМИ сообщили о планах Amazon запустить собственный бренд женского нижнего белья. Стоимость продукции компании составит менее $10. Предполагается, что бренд выйдет на рынок в ближайшие недели. Известно, что компания будет соперничать на рынке с Victoria’s Secret.