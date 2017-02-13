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13.02.17 / 16:16 Новости / Россия и мир

Просрочка по автокредитам в России в 2016 году выросла на 6,7%

до 102,4 млрд рублей

Фото: dvinsk.lv

Фото: dvinsk.lv

Просрочка по автокредитам в России по итогам прошлого года выросла на 6,7% год к году. Об этом сообщили в «Национальном бюро кредитных историй» в понедельник.

Объем просроченной задолженности составил 102,4 млрд рублей. Общий объем действующих автокредитов на 1 января составляет 1,02 трлн рублей. Это на 70 млрд рублей меньше, чем в 2015 году.

Добавим, самая высокая динамика роста доли просроченной задолженности по автокредиту зафиксирована на Алтае — здесь показатель вырос на 7,8%. В Ненецком автономном округе он вырос на 7,6%, а в Тверской области — ан 6,1%. Сильнее всего доля просрочек снизилась в Чечне — на 7,4%.

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