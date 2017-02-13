Сбербанк повысил бонусы за покупку подарков к праздникам Повышение составило до 20%

Участники программы «Спасибо от Сбербанка» получат при покупке товаров к праздникам повышенные бонусы. Об этом сообщили в кредитной организации в понедельник.

В числе партнеров банка, начисляющих дополнительные бонусы в период акции, — сеть кинотеатров «Киномакс» (10%), доставка цветов Amf.ru (15%), интернет-магазин «ЛитРес» (15%), «Русский АвтоМотоКлуб» (20%), туроператор TezTour (6%), онлайн-издательство «Эксмо» (15%), сеть магазинов «Посуда-Центр» (до 5,5 %) и Baon (6%), а также рестораны «Бургер Кинг» (15%). Акция продлится до 10 марта.

В программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» в настоящее время участвуют свыше 25 млн человек. Участники программы накапливают бонусы за покупки по карте Сбербанка. Бонусы можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах. Партнерами являются более 72 тыс. торговых точек.