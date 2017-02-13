Ученые посоветовали страдающим от депрессии чаще произносить слово «спасибо» Они провели опрос

Ученые посоветовали людям, которые пребывают в депрессивном состоянии, чаще благодарить кого-либо, чтобы облегчить депрессию. Об этом в воскресенье сообщили в университете Хьюстона.

Они провели опрос, в котором участвовали 352 человека. Среди участников – люди от 18 до 58 лет.

Помимо ученых университета Хьюстона, в этом исследовании участвовали ученые из Техасского, Пенсильванского университетов и Медцентра Майкла ДеБэйки. Они установили, что благодарность позволяет людям, которые стесняются выражать чувства, раскрыться и не накапливать негативные эмоции.

Отметим, в 2015 году Национальная служба здравоохранения Великобритании выдала более 60 млн рецептов на антидепрессанты. Количество рецептов ежегодно вырастает на 7%. В 1995 году в Великобритании было в два раза меньше пациентов на антидепрессантах. При этом в настоящее время в среднем они употребляют их в течение 169 дней. В 1995 году этот показатель составлял 112 дней.