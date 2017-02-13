Глеб может усилить «Крылья Советов» до конца февраля — Источник Перейдет к самарцам бесплатно

Белорусский полузащитник Александр Глеб может усилить «Крылья Советов» до конца этого февраля. Об этом АБН сообщил источник, знакомый с руководством самарского клуба.

Футболист может перейти в «Крылья Советов» на правах свободного агента, то есть бесплатно. Полузащитник успешно прошел медицинский осмотр и в ближайшее время присоединится к команде, отметил источник.

Напомним, ранее футболист выступал за немецкий «Штутгарт», английский «Арсенал» и испанскую «Барселону». С февраля по июль 2012 года Глеб уже выступал за «Крылья Советов». В составе самарцев футболист провел восемь матчей. Последним клубом Александра стал белорусский «Батэ».