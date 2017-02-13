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13.02.17 / 17:47 Новости / Петербург и Ленобласть

«Санкт-Петербургский центр доступного жилья» наймет охрану офисов за 2 млн рублей

На 12 месяцев

Охрана«Санкт-Петербургский центр доступного жилья» намерен нанять охрану офисов за 2 млн рублей. Информация об этом в понедельник была размещена на портале госзакупок.

Исполнитель должен будет оказывать охранные услуги в  офисах на переулке Гривцова и Набережной реки Мойки. Срок оказания охранных услуг — 12 месяцев с даты заключения договора.

Заявки на участие в закупке принимаются до 17 февраля. Подвести итоги торгов планируется 28 февраля.

«Санкт-Петербургский центр доступного жилья» был создан в результате слияния «Городского центра — доступное жилье» с «Санкт-Петербургским ипотечным агентством» в 2007 году. Центр — оператор целевых программ «Молодежи — доступное жилье» и «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге». Единственный акционер компании — комитет имущественных отношений Петербурга.

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