Интерпол прекратил розыск совладельца «Внешпромбанка» Беджамова Его обвиняли в мошенничестве

Интерпол прекратил розыск совладельца обанкротившегося «Внешпромбанка» Георгия Беджамова. Об этом в понедельник рассказал источник ТАСС, близкий к следствию.

При этом о том, что Интерпол, по словам источника, еще в ноябре 2016 года определил, что не будет разыскивать Беджамова. По словам представителей организации, вскоре из всех баз Интерпола удалят сведения о Беджамове.

Напомним, Беджамова обвиняют в хищении почти 1 млрд рублей. Он уехал из России в марте 2016 года. Его арестовали заочно , но местный суд отказался удовлетворять запрос Генпрокуратуры РФ.

ЦБ РФ лишил «Внешпромбанк» лицензии в январе 2016 года. Президента и совладельца банка Ларису Маркус арестовали в декабре 2015 года по подозрению в мошенничестве.