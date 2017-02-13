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13.02.17 / 17:32 Новости / Россия и мир

Интерпол прекратил розыск совладельца «Внешпромбанка» Беджамова

Его обвиняли в мошенничестве

Интерпол "Внешпромбанк"Интерпол прекратил розыск совладельца обанкротившегося «Внешпромбанка» Георгия Беджамова. Об этом в понедельник рассказал источник ТАСС, близкий к следствию.

При этом о том, что Интерпол, по словам источника, еще в ноябре 2016 года определил, что не будет разыскивать Беджамова. По словам представителей организации, вскоре из всех баз Интерпола удалят сведения о Беджамове.

Напомним, Беджамова обвиняют в хищении почти 1 млрд рублей. Он уехал из России в марте 2016 года. Его арестовали заочно , но местный суд отказался удовлетворять запрос Генпрокуратуры РФ.

ЦБ РФ лишил «Внешпромбанк» лицензии в январе 2016 года. Президента и совладельца банка Ларису Маркус арестовали в декабре 2015 года по подозрению в мошенничестве.

По материалам: tass.ru
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