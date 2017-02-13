В Петербурге вырос региональный стандарт стоимости ЖКУ В среднем на 10-15%

В Петербурге вырос региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальный услуг. Информацию об утвержденных параметрах в понедельник опубликовал Смольный.

В среднем стандарт вырос на 10-15%. Так, для жителей отдельных и коммунальный квартир в отопительный сезон он составит 3,3 тыс. рублей в месяц на одиноко проживающего гражданина, 2,5 тыс. рублей в месяц на каждого члена семьи из двух человек и 2,1 тыс. рублей – из трех и более человек. Для собственников жилых помещений в многоквартирных, которые обязаны вносить взносы на капремонт, стандарт поднялся до 2,01 тыс. рублей для одиночек, до 1,7 тыс.рублей – для семей из двух человек и до 1,5 тыс. рублей – для остальных семей.

Отметим, региональной стандарт стоимости ЖКУ используется для определения прав граждан на субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг и расчете их размеров. Также он является базовой единицей при предоставлении льгот. Его размер зависит от актуальных цен, тарифов и нормативов за услуги ЖКХ.