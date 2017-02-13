Летний дворец Петра I откроют к началу 2018 года Финансирование реставрации урезали более чем наполовину

Летний дворец Петра I в Петербурге откроют к началу 2018 года. Об этом АБН сообщили в Смольном в понедельник.

Здание музея отреставрируют не полностью. Финансирование реставрационных работ, как отметили в Смольном, урезали более чем наполовину из-за «тяжелого экономического положения в стране».

Отметим, Летний дворец российского императора построили начале XVIII века. Архитектор — итальянец Доменико Трезини. Предыдущую реставрацию проводили в музее в 1950-60-х годах с целью восстановить изначальный облик дворца. В здании изменили систему отопления, заменили полы, возвратили обивку стен тканью, а также восстановили лепку и рисунок плафонов.