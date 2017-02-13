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13.02.17 / 16:47 Новости / Россия и мир / Финансы

В Минфине настаивают на единой норме дивидендов для всех госкомпаний

А то раньше некоторые госкомпании просили правительство об индивидуальных условиях

Минфин дивиденды госкомпанииВ министерстве финансов настаивают на единой норме дивидендов для всех государственных компаний. Об этом в понедельник сказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Он подчеркнул, что правительство установит норму выплаты, а ведомство проследит, чтобы от этой нормы не было отклонений. Также Минфин считает предпочтительным считать дивиденды компаний на основе МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности).

Напомним, в прошлом году некоторые компании попросили индивидуальные условия выплат. В прошлом году госкорпорации должны были платить не менее 50% от прибыли по РСБУ или МСФО. При этом предпочтение отдавали той отчетности, в которой прибыль была больше. Отметим, в 2016 году «Газпром» сослался на инвестпрограмму и выплатил менее 35% прибыли по МСФО. А «Транснефть» выплатила 100% прибыли по РСБУ и всего 9% по МСФО, так как закон об АО запрещает отдавать на дивиденды больше 100% прибыли по бухгалтерской отчетности.

По материалам: tass.ru
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