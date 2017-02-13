Недореформированный госзаказ

На днях стадион на Крестовском острове принял около 10 тыс. первых посетителей. Акция привлекла массу внимания. Наверное, каждый второй петербуржец хотел бы своими глазами посмотреть на объект, строительство которого повлекло за собой громадное количество прокурорских проверок и судебных разбирательств. Мы еще долго будем слышать эхо этой стройки в приговорах и постановлениях.

Юлия Мелейко издатель информационно-правового портала «Гражданин и закон Петербурга»

Ситуация с петербургским стадионом — только один из примеров несовершенства системы госзаказов. Вроде бы все условия и требования закреплены законодательно, но вот их выполнение — это отдельная и, более того, диаметрально противоположная история. Хотя участник закупки должен соответствовать всем установленным требованиям. Вот самые простые из них: в отношении участника не должно проводиться процедуры ликвидации, у участника не должно быть задолженности, между участником закупки и заказчиком не должно быть конфликта интересов, участник закупки не должен являться офшорной компанией. И это только основные требования. Однако каждый госзаказ — по сути совершенно индивидуальная история. Всегда нужно очень внимательно изучать документацию. Именно поэтому у многих предпринимателей действительно бывают целые отделы, которые занимаются тендерной документацией. И это правильно.

Теперь возьмем, к примеру, строительный объект и участников, которые осуществляют на нем работу. Речь идет о подрядчиках и субподрядчиках. Их отношения должны быть четко отрегулированы и проконтролированы. К сожалению, полагаться в этом вопросе только на заказчика, как показывает опыт, не всегда можно.

Не так давно в Петербурге в Куйбышевском райсуде начали рассматривать уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Основной фигурант — глава петербургской компании «Стройтехнологии» Игорь Щерба. По версии следствия, УМВД по Тверской области перечислило этой организации более 18 млн рублей за якобы невыполненные работы по строительству двух ИВС в рамках заключенного госконтракта. Спустя год, уже по словам следователей, работы по-прежнему не были выполнены, хотя объекты на сегодняшний момент введены в эксплуатацию. Поскольку строительная компания зарегистрирована в Петербурге, дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ рассматривают у нас. А тем временем, по словам самого Щербы, УМВД по Тверской области, заключив с ним контракт, просто поставило его перед фактом, мол, субподрядчиком будет фирма «Гарант-Строй», приближенная к тверским правоохранителям. Ни людей, ни техники у «Гаранта» не оказалось, поэтому, по требованию заказчика, «Стройтехнологии» обеспечивали материальную помощь «коллегам по цеху».

Спустя время полицейские заявили, что работать с выбранным субподрядчиком смысла действительно нет, но на поиск нового нужны 6 млн рублей. Эти деньги были позаимствованы у «Стройтехнологий». Еще через год УМВД решило разорвать с петербургской компанией договор. Основной мотив — организация базируется в городе на Неве, а не близ Твери. Далее правоохранители объявили новый конкурс по строительству ИВС и потребовали со «Стройтехнологий» деньги за те самые «невыполненные работы», несмотря на то, что эти самые работы как раз были выполнены в полном объеме. И это документально закреплено. В общем, чем закончится эта история, неясно. Зато ясно то, что такой истории вообще не должно было быть.

Или, к примеру, ситуация, связанная с «Крестами-2». Их вообще должны были сдать несколько месяцев назад, а вместо этого Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принимает к рассмотрению иск о банкротстве АО «Генеральная строительная корпорация», которое выступает генподрядчиком строительства следственного изолятора.

И все это происходит на фоне активной борьбы с коррупцией. С ней действительно борются, но на данный момент крайне выборочно, локально. Реформы затронули банковской сферу и, пожалуй, налоговую. До остальных руки, к сожалению, пока не дошли. А зря.