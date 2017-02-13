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13.02.17 / 17:10 Новости / Россия и мир

ЦБ зарегистрировал облигации «Пересвета» на 125 млрд рублей

И допэмиссию на 105,22 млн рублей

Центральный Банк России зарегистрировал выпуск конвертируемых облигаций банка «Пересвет»  на 125 млрд рублей. Об этом сообщили в Банке России в понедельник.

Регулятор также зарегистрировал допэмиссию обыкновенных акций «Пересвета» на 105,22 млн рублей. Номинальная стоимость бумаги — 329 рублей. Срок обращения облигаций — 15 лет с возможностью досрочного погашения.

Напомним, 23 января ЦБ продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Пересвета». Мораторий ввели 21 октября. В настоящее время в банке работает временная администрация.

Банк «Пересвет» открылся в 1992 году. «Финансово-хозяйственному управлению Русской православной церкви» принадлежат 36% кредитной организации. Еще 24% акций банка находятся в собственности АО «Экспоцентр», а 13% — ООО «Содействие».

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