ЦБ зарегистрировал облигации «Пересвета» на 125 млрд рублей И допэмиссию на 105,22 млн рублей

Центральный Банк России зарегистрировал выпуск конвертируемых облигаций банка «Пересвет» на 125 млрд рублей. Об этом сообщили в Банке России в понедельник.

Регулятор также зарегистрировал допэмиссию обыкновенных акций «Пересвета» на 105,22 млн рублей. Номинальная стоимость бумаги — 329 рублей. Срок обращения облигаций — 15 лет с возможностью досрочного погашения.

Напомним, 23 января ЦБ продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Пересвета». Мораторий ввели 21 октября. В настоящее время в банке работает временная администрация.

Банк «Пересвет» открылся в 1992 году. «Финансово-хозяйственному управлению Русской православной церкви» принадлежат 36% кредитной организации. Еще 24% акций банка находятся в собственности АО «Экспоцентр», а 13% — ООО «Содействие».