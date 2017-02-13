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13.02.17 / 23:17 Новости / Общество / Россия и мир / Экономика

Правительство выделит 20 млрд рублей на благоустройство муниципалитетов

И это только начало

дмитрий-медведевПравительство выделит 20 млрд рублей  на реализацию программ благоустройства муниципалитетов. Об этом в понедельник заявил Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.

Председатель правительства сообщил, что утвердил правила предоставления субсидий регионам на обустройство городской среды. Также он отметил, что 20 млрд рублей – это только начало работы.

По заявлению премьер-министра, это одно из приоритетных направлений работы. Также премьер подчеркнул важность общественных консультаций с гражданами при благоустройстве  территорий рядом с домами.

Напомним, что 25 января состоялось заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. На нем обсуждали проект «Формирование комфортной городской среды». По итогам заседания приняли решение увеличить финансирование проекта с 5 до 20 млрд рублей. Правительство поддержало реализацию проекта и направило поручения Минстрою РФ и высшим должностным лицам.

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