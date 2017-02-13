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13.02.17 / 16:59 Новости / Общество / Россия и мир

Россияне потратят $20 млн ко Дню влюбленных на сладкие подарки

Леденцы и мармеладки в форме сердец

Россияне потратят

Фото: severpost.ru

Россияне потратят на сладкие подарки ко Дню влюбленных около $20 млн. Об этом в понедельник рассказали в Центре исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

Всего россияне подарят около 10-12 тыс. тонн кондитерских изделий. Исследователи отмечают, что около 70% купленных сладостей будут импортными, отечественные производители такую продукцию практически не выпускают.

Средняя стоимость сладкого сувенира составит 15-150 рублей за штуку или 150-300 рублей за набор конфет. В основном россиянам придется выбирать между фигурным шоколадом, конфетами, а также леденцами и мармеладом в форме сердца.

В ЦИКР подчеркивают, что с конца прошлого года в России восстанавливается потребление сладостей. Кроме того, специалисты отмечают снижение роста цен.

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