Россияне потратят $20 млн ко Дню влюбленных на сладкие подарки Леденцы и мармеладки в форме сердец

Россияне потратят на сладкие подарки ко Дню влюбленных около $20 млн. Об этом в понедельник рассказали в Центре исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

Всего россияне подарят около 10-12 тыс. тонн кондитерских изделий. Исследователи отмечают, что около 70% купленных сладостей будут импортными, отечественные производители такую продукцию практически не выпускают.

Средняя стоимость сладкого сувенира составит 15-150 рублей за штуку или 150-300 рублей за набор конфет. В основном россиянам придется выбирать между фигурным шоколадом, конфетами, а также леденцами и мармеладом в форме сердца.

В ЦИКР подчеркивают, что с конца прошлого года в России восстанавливается потребление сладостей. Кроме того, специалисты отмечают снижение роста цен.