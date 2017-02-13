Дрозденко: Ленобласть выполнила условия МО для строительства «Сиверского» И теперь ждет решения

Александр Дрозденко заявил, что Ленобласть выполнила все необходимые условия министерства обороны для передачи аэропорта «Сиверский» Ленинградской области. Об этом глава региона сообщил в понедельник на встрече с представителями компании «Евросиб».

Дрозденко направил письмо министру обороны Сергею Шойгу, в котором подтвердил согласие на совместное использование аэродрома «Сиверский», и теперь ждет решения. Предполагается, что компания «Евросиб» станет инвестором проекта.

Создание собственных воздушных ворот на базе военного аэропорта «Сиверского» — желание, которое Ленобласть высказала в сентябре 2016 года. Добавим, соглашение между Ленобластью и Петербургом запрещает создавать аэропорты гражданской авиации ближе, чем 450 км от Пулково. В декабре прошлого года ФАС не нашла причин для отказа в строительстве аэропорта в Ленобласти. По словам участников встречи, если «Сиверский» передадут области, его эксплуатация начнется не ранее 2020—2021 годов.