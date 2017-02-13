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13.02.17 / 17:38 Новости / Петербург и Ленобласть

С улиц Петербурга вывезли более 1,5 млн кубометров снега с начала зимнего сезона

Выпало более 1,5 метров снежных масс

снег в петербурге

Фото АБН

С улиц и тротуаров Петербурга вывезли более 1,5 млн кубометров снега с начала этого зимнего сезона. Об этом в понедельник АБН рассказали в комитете по благоустройству Петербурга.

Чиновники сообщили, что за период с ноября по 13 февраля в городе выпало более 1,5 метров снежных масс. Как отметили в Смольном, это уже в полтора раза больше, чем за прошлую зиму.

Добавим, за прошлую неделю дорожные предприятия вывели более 7 тыс. смен техники, а дворники отработали около 9 тыс. смен. Сегодня в Петербурге работают около 500 единиц техники и 800 дворников. Песко-соляную смесь на поверхность дорог наносят свыше 130 пескоразбрасывателей.

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