Минспорта может лишить дисквалифицированных спортсменов стипендии На два года после наказания

Министерство спорта России может лишить дисквалифицированных спортсменов президентской стипендии. Об этом АБН сообщили представители министерства в понедельник.

По информации спортивных чиновников, лишать денежных средств могут именно спортсменов, дисквалифицированных за применение допинга. Как отметили в министерстве, президентскую премию удержат на два года после наказания.

Добавим, ранее Россия из-за допингового скандала лишилась чемпионата мира по биатлону. Турнир изначально планировали провести в Тюмени. акже IBU отправит официальное письмо во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с предложением об ужесточении наказаний за допинг. Международный союз биатлонистов также предложил WADA рассмотреть вопрос об увеличении срока наказания за применение допинга до восьми лет