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13.02.17 / 18:29 Новости / Общество / Россия и мир

Минспорта может лишить дисквалифицированных спортсменов стипендии

На два года после наказания

Спортсмены стипендии

Фото АБН

Министерство спорта России может лишить дисквалифицированных спортсменов президентской стипендии. Об этом АБН сообщили представители министерства в понедельник.

По информации спортивных чиновников, лишать денежных средств могут именно спортсменов, дисквалифицированных за применение допинга. Как отметили в министерстве, президентскую премию удержат на два года после наказания.

Добавим, ранее Россия из-за допингового скандала лишилась чемпионата мира по биатлону. Турнир изначально планировали провести в Тюмени. акже IBU отправит официальное письмо во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с предложением об ужесточении наказаний за допинг. Международный союз биатлонистов также предложил WADA рассмотреть вопрос об увеличении срока наказания за применение допинга до восьми лет

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