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13.02.17 / 18:38 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге пройдет бенефис продюсера Андрея Тропилло

Он состоится 3 марта

Фото: fb.ru

Фото: fb.ru

В Петербурге состоится бенефис музыкального продюсера Андрея Тропилло. Мероприятие пройдет 3 марта на сцене Ленинградского Рок-Клуба, по адресу улица Рубинштейна, дом 13.

В бенефисе примут участие, в частности, Андрей Макаревич, Дмитрий Шагин, Алексей Никонов, Борис Гребенщиков и группа «Zooпарк». Начало мероприятия — в 19:00 по московскому времени.

Андрей Тропилло родился 21 марта 1951 года. В 1979 году Тропилло создал неофициальный музыкальный лейбл «АнТроп». На нем записывались такие группы как «Ноль», «Алиса», «Кино», «Машина времени», «Аквариум». В конце 1980-х годов Тропилло стал директором Ленинградского отделения фирмы «Мелодия».

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