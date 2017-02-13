В Петербурге пройдет бенефис продюсера Андрея Тропилло Он состоится 3 марта

В Петербурге состоится бенефис музыкального продюсера Андрея Тропилло. Мероприятие пройдет 3 марта на сцене Ленинградского Рок-Клуба, по адресу улица Рубинштейна, дом 13.

В бенефисе примут участие, в частности, Андрей Макаревич, Дмитрий Шагин, Алексей Никонов, Борис Гребенщиков и группа «Zooпарк». Начало мероприятия — в 19:00 по московскому времени.

Андрей Тропилло родился 21 марта 1951 года. В 1979 году Тропилло создал неофициальный музыкальный лейбл «АнТроп». На нем записывались такие группы как «Ноль», «Алиса», «Кино», «Машина времени», «Аквариум». В конце 1980-х годов Тропилло стал директором Ленинградского отделения фирмы «Мелодия».