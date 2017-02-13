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13.02.17 / 21:54 Новости / Политика / Россия и мир

В Киеве поставки из России назвали единственной заменой углю из Донбасса

Возникла угроза прекращения поставок антрацитового угля

уголь-добычаВ Киеве поставки из России назвали единственной заменой углю из Донбасса. Об этом глава Минэнерго Украины Игорь Насалик в понедельник заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Антрацитовый уголь, на котором работают Украинские ТЭС, поставляют из Донбасса. Из-за обострения конфликта на спорных территориях, Киев утратил доступ к большинству шахт. На Украине остались лишь предприятия, добывающие нерентабельные виды угля. По словам главы Минэнерго, самые прибыльные шахты находятся под контролем самопровозглашенных республик.

Напомним, с 2014 года на Востоке Украины продолжается вооруженный конфликт. Двусторонние боевые действия ведутся между правительственными войсками Украины и бойцами самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. По данным ООН на конец 2016 года, жертвами стали более 30 тыс. человек, около 10 тыс. погибли. Россию обвиняют в поддержке повстанцев.

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