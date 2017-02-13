«ВТБ24» подтвердил информацию о проблемах с пластиковыми картами Обещают в ближайшее время их решить

«ВТБ24» подтвердил информацию о проблемах с обслуживанием своих пластиковых карт в Петербурге. Они возникли у незначительного числа клиентов, сообщили АБН представители банка в понедельник.

В банке отметили, что проблемы возникли по техническим причинам. «В ближайшее время проблема будет решена. Приносим извинения клиентам за возникшие неудобства», — сообщил официальный представитель банка.

Напомним, в понедельник СМИ сообщили о трудностях, с которыми столкнулись владельцы пластиковых карт «ВТБ24». Они не могли снять деньги и оплатить свои покупки.

Ранее «ВТБ24» сообщал о том, что в 2016 году прибыль банка в Петербурге достигла максимального значения за всю историю работы банка на местном рынке финансовых услуг. Она составила 8,16 млрд рублей.