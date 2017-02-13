Выручка «Силовых машин» год к году выросла на 29,4% В 2016 году составила 77 млрд рублей

Выручка ПАО «Силовые машины» в 2016 году выросла по сравнению с 2015 годом на 29,4%. Об этом в компании заявили в понедельник.

Показатель составил 77 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась на 80% и составила 156,3 млрд рублей.

При этом EBITDA снизился год к году на 4,5% до 7,1 млрд рублей. Чистый убыток составил 4 млрд рублей по сравнению с 1,3 млрд рублей в прошлом году. В компании объяснили это влиянием курсовых разниц. Портфель заказов год к году не изменился – составляет $5,5 млрд.

В прошлом году «Силовые машины» сотрудничали с АЭС «Куданкулам», АЭС Белорусская, ТЭС «Барх». Кроме того, дочерняя компания «Силовые машины — Девелопмент» завершила стройку ЖК «Московский квартал».

В прошлом году «Силовые машины» получили выручку в размере 59,8 млрд рублей. Валовая прибыль в том году составила 8,5 млрд рублей. EBITDA составил в 2015 году 7,4 млрд рублей.