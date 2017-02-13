Володин предложил проработать закон о робототехнике Студентам и преподавателям Иннополиса

Вячеслав Володин предложил проработать закон о робототехнике. Такое заявление он сделал в понедельник в ходе своего визита в Университет Иннополис.

Председатель Госдумы отметил, что мир скоро столкнется с необходимостью правового регулирования в области робототехники и искусственного интеллекта. Разработку этого вопроса необходимо начать и в России. Также Вячеслав Володин предложил студентам и сотрудникам Иннополиса на правах экспертов в робототехнике поучаствовать обсуждении проекта.

Ранее идея такого законопроекта была озвучена председателем совета директоров и со-основателем Mail.Ru Group Дмитрием Гришиным. Напомним, что в Университет Иннополис – российский вуз, специализирующийся на научных исследованиях в области IT. Расположен он в Республике Татарстан. Иннополис был построен за три года, в церемонии закладки первого камня принимал участие Дмитрий Медведев.